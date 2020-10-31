Fatih Terim galibiyet serisi istiyor!

Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü mağlup ederek zirveden uzaklaşmak istemeyen Galatasaray, daha sonra gideceği Sivas deplasmanını kayıpsız geçip milli araya huzurla girmek istiyor.



Teknik Direktör Fatih Terim de oyuncularına uyarılarını bu çerçevede yaptı. Terim, "Seri yakalamamız için uygun bir fikstür var" diyerek futbolcularından bu süreci kayıpsız geçmelerini istedi. Cim-Bom dün taktik idmanını yaparak kampa girdi.



