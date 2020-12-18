"Biz kazanalım onlar düşünsün"

Saracchi yetişecek

Falcao yine yok

Son haftayı "Bay" geçen Galatasaray, 13 gün sonra lige Karagümrük maçıyla dönüş yapıyor.Sarı-kırmızılılarda Arda, Belhanda, Okan, Omar ve Babel hastalıktan kurtulmuşken, Kerem, Fatih ile Emre Taşdemir'in testleri pozitif çıktı. Zorlu mücadeleden sadece birkaç gün yeni vakalar çıkması ise teknik heyetin planlarını değiştirdi.Fatih Terim kupa mücadelesinde Darıca karşısında hastalığı geçen isimlere şans verirken, geçirdikleri tedavi ve karantina döneminden dolayı beklenen verimi henüz alamadı.Karagümrük maçını kazanıp rahat bir hafta sonu geçirmek isteyen İmparator'un, "Bu hafta rakiplerimiz bizden sonra sahaya çıkacak… Eğer bir kazanırsak, onları strese sokabiliriz. Sahadan 3 puanla ayrılıp haftayı rahat geçirelim… Biz kazanalım, onlar düşünsün" ifadelerini kullandığı kaydedildi.Ligde son üç maçında iyi futbolla 7 puan toplayan kadroyu bu sebeple değiştirmeyi düşünmeyen tecrübeli teknik adam, Emre Taşdemir'in Karagümrük karşısında forma giyemeyecek olmasından dolayı mecburi değişikliğe gidecek.Sakatlıktan yeni çıkan Saracchi'ye sol bekte görev vermeyi düşünen Fatih Hoca, Uruguaylı yıldızını maç saatinden önce son bir defa deneyecek, oynayamazsa Omar'ı, solda ise Linnes'i kullanacak. Terim, Karagümrük karşısında galibiyetten başka sonuç istemediğini söyledi.Adale sakatlığı sebebiyle tam 43 gündür tedavi olan Radamel Falcao, hafta içi sahada özel program eşliğinde çalışmalar başlamıştı. Ancak Kolombiyalı yıldızın Karagümrük maçında da forma giymeyeceği belirtildi. Karşılaşmada forvette yine Diagne yer alacak.