Fatih Terim: 'Galatasaraylıların bilmesini istiyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı öncesi Galatasaray taraftarlarına 'Bilmelerini istiyorum' diyerek seslendi.



Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Yılmaz Vural ve vefat eden Diego Maradona ile ilgili konuşan Terim, "Yılmaz Hoca'ya acil şifalar. Merak ediyoruz onu. İnşallah, sayı da fazlalaşmaz. Yılmaz Hoca da bir an evvel iyi haberlerini gönderir. Hepimizin dualarıyla başaracaktır, başarır. 1985'te bıraktım. 1986 Dünya Kupası'na gazete görevlisi olarak gittim. Çok yakından izledim. Çok büyük oyuncuydu. 86 Dünya Kupası onun turnuvasıydı." dedi.



"EKSİK ÇOK! UNUTTUKLARIM BİLE VARDIR"



Fatih Terim, "Bu deplasmanı maalesef korona ve sakatlıklarla uğraşarak iyi bir 11 çıkarmak için çok uğraşıyoruz. Galatasaraylıların bunu bilmesini istiyorum. Muslera ve Okan ile başlayan, Omar ve Luyindama, Saracchi, Emre fedakarlıklarla oynuyor, Etebo belki yarım saat, 15 dakika, Belhanda, Arda, Babel, Falcao... Unuttuklarım da var büyük ihtimalle." ifadelerini kullandı.



"BUNU BİR TÜRLÜ YAPAMIYORUZ"



Tecrübeli teknik adam, "Geçen hafta muazzam bir oyun oynayan 11'imizin oynamasının doğru olduğunu düşündük. Muazzam oyunun karşılığı daha fazla övgü olmalıydı. En önem verdiğim şey, oyun ve oyuncu alışkanlığı önemli. Bunu yakalayamıyoruz. Bizim için en önemli şey bu. Sistem oynatıyor ve çok da iyi oynuyoruz ama birbirine alışmış oyuncuların alıştıkları oyunu oynaması... Bunu bir türlü yapamıyoruz." açıklamasını yaptı.



"SADECE MUSLERA'YI KAYBETMEDİK BURADA"



Galatasaray'ın hocası, "Galatasaray her zaman ve her yerde kazanmak isteyen ve bunun için oynayan bir kulüptür. Bugün oyuncularımdan daha fazla efor, daha fazla mücadele bekliyorum. Çünkü, geçen sezon burada sadece Muslera'yı kaybetmedik. Andone'yi de kaybettik. Öncesinde Emre'yi kaybettik gibi gibi gibi... Maçlarımız burada çok mücadeleli, çok yüksek stresli, gerilimli geçti. İnşallah güzel bir futbolla iki taraf kendini sahada ifade eder. 3 puanı kazanan biz oluruz inşallah." sözleriyle konuşmasını noktaladı.