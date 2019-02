Fatih Terim: 'Galatasaray'ın hedefi her zaman kupadır'

"BENFICA PORTO'DAN DAHA İYİ"

Teknik Direktörü, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.Hedefin UEFA Kupası olup olmadığı sorulan Terim, "Benfica gibi önemli bir güçlü bir takımı elersek, ondan sonra bazı şeyleri daha net konuşabiliriz. Bence Benfica iyi bir ölçü olacak ancak Galatasaray doğaldır ki, her kupaya talip olmak için oynar, hedefi odur" cevabını verdi.Benfica'nın kadrosundaki eksikler sorulan deneyimli teknik adam, "Daha maça başlamadan o eksikti, bu eksikti falan... Biz de Mitroglou dahil birçok oyuncuyu listeye yazamıyoruz. Benfica'nın daha 2014'te Sevilla'ya kaybettikleri penaltılı final var, Benfica böyle bir takım. Zor bir maç ama elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.Benfica'nın şu anda Porto'dan daha iyi durumda olduğunu söyleyen antrenör, "İki tane Porto maçı bizim Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız iki tane çok önemli maç. Birçok fırsattan yararlanamadığımız bir maç. Hatta bir de penaltı kaçırdığımız bir maç. Dışarıdan seyretseniz kaybetmemiz imkansız ama işte futbolu güzel yapan da bu. O performansları sergilersek tur için umutlu olabiliriz. Benfica son saniyede Ajax'ı yenip Devler Ligi'nde de kalabilirdi. Bakacak olursanız bana göre Benfica, Porto'dan iyi durumda. Muhakkak ki Porto çok iyi bir takım ancak form durumu olarak Benfica daha iyi şu an" diye konuştu.Şampiyonlar Ligi'nin ilk hedef olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Niyetimiz tabii Şampiyonlar Ligi'ydi ancak olmadı. İnşallah yarın ki maç UEFA Avrupa Ligi Kupası için bir adım olur. Sadece santraforsuz değil, bazı eksiklerle de mücadele ettik. İki Porto maçından birini kazansak, olaylar farklı seyredebilirdi. İnşallah UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Eğer Benfica'yı geçersek, çok daha net konuşmalar yapabiliriz. Benfica bunun için çok önemli bir baz. Benfica'ya baktığımızda 2014'te Sevilla'ya kaybettikleri final var. Eğer onları geçersek, ileriyi daha sağlam şekilde konuşabiliriz." mesajını paylaştı.Kadroya ekleyemedikleri oyuncuların bulunduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi grubundaki kadromuza göre şimdi kadromuzun rakam değeri çok açık, herkes görüyor. Maalesef yazamadığımız futbolcularımız var. Sadece 3 tane değişebiliyorduk, onu da Diagne ve iki stoperimize kullandık. Biz bu kadar takviyeye de alışkın değiliz işin açıkçası. Hiçbir zaman bahanemiz olmadı, olmaz da... Seyircisiyle beraber bütünleşip, kendi istediklerini rakip kabul ettirmeyi amaçlayan bir takımız biz. Oyunun gelgitleri bizi nereye sürükler bilemiyoruz. İsteğimiz saha avantajımızı seyircimizle birlikte kullanmak." ifadelerini kullandı.Hedefin her zaman iyi oynamak olduğunu kaydeden Terim, "Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Birtakım değişimler olacağını ifade etmiştim daha önce. İki de hedef göstermiştim. Biri Ocak, diğeri Haziran. Ocak adımını attık, Haziran'da da tamamlayacağız inşallah. Galatasaray taraftarının isteğini en iyi anlayanlardanım. Çünkü bu oyun yapısını 1996-2000 arasında bu takıma yerleştiren ben ve ekibimdi. Galatasaray ondan sonra hiç geriye bakmadı zaten. Seyirci de bunu benimsedi. Küçük bir değişikliğin bizi nerelere götüreceği belli oldu açık bir şekilde. Nereden baksanız 3 tane oyuncumuz yeni, bir oyuncumuz uzun süredir yoktu. İlk 45 dakikayı çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Baskı oranı yüksek ve pozisyon bulan Galatasaray. Bu ne demek? Taraftarın koltuğuna oturmaması demektir. Hem zevk alan hem de zevk veren bir oyun anlayışı inşaa etmeye çalışıyoruz. Tabii ikili maçların planları değişik olabilir ama kendi sahanızda seyirci avantajınız hiç değişmez. Benim arzum mümkünse gol yemeden oraya gitmek. Biz de zevk almalıyız oynarken, seyreden de zevk almalı. İnşallah bunu da başaracağız. Devre arası transferleri kolay değildir. Çabuk konsantre olmak ister, bunların hepsini aşacağız inşallah." dedi.Yaz aylarında gelecek transferlerden sonra daha etkili bir oyun oynayacaklarını söyleyen teknik direktörü "Trabzonspor maçında o istekli oyunu maça yayabilmemiz için, oyuncu kadrosunun da buna uygun olması gerekiyor. Haziran'dan sonra bunun için gereken süre daha çok olur." diyerek sözlerini noktaladı.