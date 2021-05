Fatih Terim: 'Galatasaray vazgeçmez, pes etmez'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Denizlispor karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

BÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM



Böyle bir ligle karşılaştığımı hatırlamıyorum, çok sezon oldu. Finişe müthiş giriliyor. İsteseniz böyle bir lig kurgu edemezsiniz. O yüzden her an her şey olabileceği bir lig yaşıyoruz. İnşallah son maçı da istediğimiz gibi bitiririz ve şampiyon oluruz inşallah. Bunun için önce kazanmamız, daha fazla gol atmamız lazım gibi gibi gibi. Bunların bilincindeyiz.



BİZ HİÇ BIRAKMADIK, PES ETMEDİK



Biz hiç bırakmadık. Hiçbir zaman bırakmadık.Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik de. Şu atmosferi görmek bile çok büyük bir övgüye layık. Galatasaraylılara bunu yaşatmak bile. Bitmeden konuşmak tarzım değil benim. Ben, teknik heyet, staff, takım arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım hiçbir zaman bırakmadık. Allah da kalbimize göre verdi. Bugün de buradan lider dönebilirdik. Rabbimin bir bildiği var. Penaltılar kaçıyor, boş goller kaçıyor, goller yiyoruz.



GALATASARAY VAZGEÇMEZ



Maçtan bir gün, birkaç hafta önce... Kimsenin hayal etmediği bir ortama geldik. Çok şükür. Galatasaray vazgeçmez. Sonuç ne olursa olsun Galatasaray vazgeçmez. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum. Zaman zaman çok güzel işler yaptık. Kolay değil bu stres altında. Sahaya tribünden attı, yedi, beraberlik, mağlup, aradaki gol farkı. Bunlar hiç kolay değil. Sonuç, Galatasaray'ın bırakmadan vazgeçmeden yaşadığı bir lig diye devam ediyor.



BAZI ŞEYLERİ İNANARAK SÖYLEDİM



İnanarak söyledim Arda'ya, 'Onlar kaybeder' diye. Biz öyle maçlar kaybettik ki. Vazgeçtim verilen verilmeyenleri. Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Bir sürü şey geldi başımıza. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün de mesela penaltı, olmuyor ama Arda'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim. Ben müneccim değilim ama inanmadan da olmaz. Onlara şunu söyledim, 'Kazanın, rakiplere kulakları tıkayın. Siz kazanmayınca bir esprisi yok. Rakip kaybetti, siz de kaybederseniz anlamı yok.' dedim.



SON HAFTAYI GÖRECEĞİZ



Son hafta kupada ve ligde bize kök söktüren bir Malatya ile oynayacağız. İnşallah Malatya'yı yener ipi göğüsleriz. Muhammed'e de sevindim. Zaman zaman böyle ısrarlarım olur. Bir oyuncuyu kaybetmektense penaltıyı kaybetmeyi yeğlerim. İnsan kaybetmeyi sevmem. Çok ender olmuştur. İkinci penaltıyı atmasına da çok sevindim. Bir oyuncumu kaybetmemek inanın bana çok şeyden daha önemlidir.