Fatih Terim: "Galatasaray son anların takımıdır"

Seçim, sözleşme, kriz ortamı ve istifa davetleri... Fatih Terim tüm bunları kafasında bitirdi, sadece zirveye odaklandı. Öğrencilerini "5 final maçımız var" diyerek motive eden tecrübeli hoca, önümüzdeki sezonun planlarını dahi yapmaya başladı

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Fatih Terim: 'Galatasaray son anların takımıdır'
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26 Nisan 2021 11:14
Mayıs ayında yapılacak seçim, sözleşme opsiyonunun devreye girmemesi, Başkan Mustafa Cengiz'in teknik heyet ile oyunculara sözleri ve camiadan kendisine yönelik yapılan sert eleştiriler... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tüm bu krizleri kafasında bitirdi, istifa düşüncesini sildi, zirveyi düşünmeye başladı.

Antalya sınavı öncesine kadar son 8 haftada sadece 2 kez kazanan Galatasaray, 1-0'lık galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden tutundu.

GALATASARAY SON ANLARIN TAKIMIDIR

Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre; Tüm bu kaos ortamını gündeminden atan Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Terim artık sadece son 5 maça odaklandı... Öğrencilerini "Galatasaray son anların takımıdır. 5 final maçımız var" diyerek motive eden tecrübeli hoca, önümüzdeki sezonun planlarını dahi yapmaya başladı.

Görevi bırakmaya niyetinin olmadığını gösteren Fatih Terim 3 senelik opsiyonun devreye girmesiyle o süreci tamamlamayı hedeflediğini ispatladı.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Konyaspor
Gençlerbirliği (D)
Beşiktaş
Denizlispor (D)
Malatyaspor 

 
 

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