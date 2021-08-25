Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Avrupa'da 87. maçında!

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 53 14 11 28 54 92 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 10 8 - 2 25 12 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 19 8 8 3 30 20 Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 9 6 Toplam 86 33 19 34 118 130

"Kupa 2"de galibiyet sayısında önde

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka ekibi Randers'ı konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 87. müsabakasına çıkacak.Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 86 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 130 gol gördü.Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 19 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 19 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 8'ini kazanırken 8'inde ise berabere kaldı.Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 30 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.