Fatih Terim, Galatasaray ile kaç yıllık sözleşme imzalayacak? Terim döndü...

Fatih Terim, Galatasaray'da! Galatasaray, Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Peki anlaşmanın detayları ortaya çıktı mı? İmza töreninin gün içerisinde yapılacağı öğrenildi. Peki Fatih Terim, Galatasaray'ı kaç yıl çalıştıracak? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...FATİH TERİM, GALATASARAY İLE KAÇ YILLIĞINA ANLAŞTI?
Fatih Terim ile Galatasaray'ın görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Henüz anlaşmanın detayları açıklanmadı. Gün içerisinde yapılacak imza töreni öncesinde detaylar hakkında bir açıklama bekleniyor...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Öğle saatlerinde resmi sözleşme imzalanacak. Hayırlı, uğurlu olsun"
ifadelerini kullandı.
FATİH TERİM NE PAYLAŞIM YAPTI?
FATİH TERİM GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA
Galatasaray'a 4. kez geri dönecek olan Fatih Terim, Göztepe maçında takımın başında olacak.
FATİH TERİM'İN YARDIMCILARI KİM OLACAK?Galatasaray
'da Fatih Terim'in 4. kez geri dönmesinin ardından yardımcısının kim olacağı konusu da netleşmeye başladı.
Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.
Öte yandan Fatih Terim'in yardımcılarının Hasan Şaş
ile birlikte taraftarın çok sevdiği İsveçli Johan Elmander
olacağı kaydedildi. FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMI REKOR KIRDI Fatih Terim'in Galatasaray
ile anlaştığını açıkladığı paylaşımı, rekor kırmayı başardı.
Her geçen saniye etkileşimi artan Fatih Terim'in 'Nerede kalmıştık' paylaşımı, Türkiye'de en çok etkileşim alan paylaşım oldu.
Fatih Terim'in paylaşımının ardından Galatasaray da Terim ile görüşmelere başlandığına dair bildirimi KAP'a yaptı."AYLAVYU HOCAM"
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak
, Fatih Terim
için sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Fatih Terim ile uzun süre birlikte çalışan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın KAP bildiriminin ardından sessiz kalmadı ve klasikleşmiş ifadeleriyle paylaşım yaptı.
Albayrak paylaşımında, "OH BE OH BE. ŞİMDİ GUZEL OLACAK. AYLAVYU" ifadeleri yer aldı. İşte Abdurrahim Albayrak paylaşımı; ŞANSAL BÜYÜKA
Doğru olanın yapıldığını düşünüyorum. Fatim Terim boştaysa, bir takımı çalıştırmıyorsa, Galatasaray'a hangi hocayı getirirseniz getirin en ufak puan kaybında Fatih Terim sesi tribünlerde inleyecektir. Bana göre kimse başarılı olamazdı. Terim'in gelişini doğru buluyorum.
Dursun Özbek aynı kongre şaşırtmacası gibi bu konuda da sağ gösterip sol vurdu. Açıklamalarında yabancıyı getirme gibi bir tavrı vardı.
Fatih Terim isminde birleşildi ve doğru olan yapıldı. Fatih Terim'in Galatasaray ve milli takımdaki son dönemleri onun adına yakışır şekilde noktalanmadı. RIDVAN DİLMEN
Beklenmedik bir gelişme değildi. Dursun Özbek'in tek mermisi kalmıştı. Bunu kullanmak zorunda kaldı. Dursun beyin inanılmaz bir operasyonu, kutlamak lazım. Muhtemelen kafasında zaten Fatih hoca vardı. Sır gibi sakladığı bir operasyon oldu. Tudor'u gönderdiğinde kafasında büyük ihtimal Terim vardı.
Bundan sonra çok sert bir lig var. Daha renkli, daha zevkli, daha çetin bir lig bekliyor bizi. En çok of çeken federasyon olmuştur MEHMET DEMİRKOL
Galatasaray yönetiminin güçlü bir figüre ihtiyacı var. Bu figür, yönetimde yok. Taraftarın baskısı vardı. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'e mecburdu. Tek bir seçenek vardı ve yönetim de buna ikna oldu.
Bunda dikkat çekmek gereken kısım, Fatih Terim'in heyecanı... Yönetimden önce hoca açıklama yaptı. Gördüğümde başka bir şey mi var diye düşündüm. Demekki hoca çok heyecanlı, bekliyordu. GÜNTEKİN ONAY
Süper Lig açısından çok iyi oldu. Zamanlaması da çok iyi oldu. Göztepe ile kritik bir maça çıkacaktı Galatasaray. Şimdi 50 bin taraftar olacaktır o maçta. Galatasaray'ın ihtiyacı olan momentum buydu. Dursun Özbek bunu sağladı.
Fatih Terim, Galatasaray'ın transferde eksikliklerini biliyordur. Bir iki transferle kadroya takviye yapıp, devre arasında Galatasaray'ın eksikliklerini giderecektir. CEM DİZDAR
Fatih Terim'in gerek TFF ile gerek milli takım ile yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde, oyuna kolay uyum sağlayacak notlarla dolu değil kendisi. Fatim Terim'in oyuncu idaresi konusunda eskide kalmıştır. Dursun Özbek'in de kulübü idare etmesi konusunda sıkıntıları var. Linç edilme ortamında Tudor'u çekip çıkaramadı.
Dursun Özbek kendini rahatlatmak istedi ama yine de Galatasaray'ın sıkıntılı bir sürece girdiğini düşünüyorum. ERCAN TANER
Fatih Terim müthiş bir Kupa Koleksiyoncusu. Galatasaray kadrosu hücumu seven, yerinde duramayan bir kadro var. Galatasaray sol kanatı hallettiği an, Fatih Terim'in kulübü çok iyi tanıması ve tribünlerin desteğiyle son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde yer alacaktır
Dursun Özbek yönetimi, elinde kartları çok iyi oynadı ve dağıttı. Artık diğer adayların hiçbir şansı kalmadı. Bu yönetim göreve devam edecektir.