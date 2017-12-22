Fatih Terim, Galatasaray ile kaç yıllık sözleşme imzalayacak? Terim döndü...

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Fatih Terim, Galatasaray'da! Galatasaray, Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Peki anlaşmanın detayları ortaya çıktı mı? İmza töreninin gün içerisinde yapılacağı öğrenildi. Peki Fatih Terim, Galatasaray'ı kaç yıl çalıştıracak? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Fatih Terim ile Galatasaray'ın görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Henüz anlaşmanın detayları açıklanmadı. Gün içerisinde yapılacak imza töreni öncesinde detaylar hakkında bir açıklama bekleniyor...Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,ifadelerini kullandı.Galatasaray'a 4. kez geri dönecek olan Fatih Terim, Göztepe maçında takımın başında olacak.'da Fatih Terim'in 4. kez geri dönmesinin ardından yardımcısının kim olacağı konusu da netleşmeye başladı.Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.Öte yandan Fatih Terim'in yardımcılarınınile birlikte taraftarın çok sevdiği İsveçliolacağı kaydedildi.ile anlaştığını açıkladığı paylaşımı, rekor kırmayı başardı.Her geçen saniye etkileşimi artan Fatih Terim'in 'Nerede kalmıştık' paylaşımı, Türkiye'de en çok etkileşim alan paylaşım oldu.Fatih Terim'in paylaşımının ardından Galatasaray da Terim ile görüşmelere başlandığına dair bildirimi KAP'a yaptı.Galatasaray'ın eski yöneticisiiçin sosyal medyada paylaşımda bulundu.Fatih Terim ile uzun süre birlikte çalışan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın KAP bildiriminin ardından sessiz kalmadı ve klasikleşmiş ifadeleriyle paylaşım yaptı.Albayrak paylaşımında, "OH BE OH BE. ŞİMDİ GUZEL OLACAK. AYLAVYU" ifadeleri yer aldı.Doğru olanın yapıldığını düşünüyorum. Fatim Terim boştaysa, bir takımı çalıştırmıyorsa, Galatasaray'a hangi hocayı getirirseniz getirin en ufak puan kaybında Fatih Terim sesi tribünlerde inleyecektir. Bana göre kimse başarılı olamazdı. Terim'in gelişini doğru buluyorum.Dursun Özbek aynı kongre şaşırtmacası gibi bu konuda da sağ gösterip sol vurdu. Açıklamalarında yabancıyı getirme gibi bir tavrı vardı.Fatih Terim isminde birleşildi ve doğru olan yapıldı. Fatih Terim'in Galatasaray ve milli takımdaki son dönemleri onun adına yakışır şekilde noktalanmadı.Beklenmedik bir gelişme değildi. Dursun Özbek'in tek mermisi kalmıştı. Bunu kullanmak zorunda kaldı. Dursun beyin inanılmaz bir operasyonu, kutlamak lazım. Muhtemelen kafasında zaten Fatih hoca vardı. Sır gibi sakladığı bir operasyon oldu. Tudor'u gönderdiğinde kafasında büyük ihtimal Terim vardı.Bundan sonra çok sert bir lig var. Daha renkli, daha zevkli, daha çetin bir lig bekliyor bizi. En çok of çeken federasyon olmuşturGalatasaray yönetiminin güçlü bir figüre ihtiyacı var. Bu figür, yönetimde yok. Taraftarın baskısı vardı. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'e mecburdu. Tek bir seçenek vardı ve yönetim de buna ikna oldu.Bunda dikkat çekmek gereken kısım, Fatih Terim'in heyecanı... Yönetimden önce hoca açıklama yaptı. Gördüğümde başka bir şey mi var diye düşündüm. Demekki hoca çok heyecanlı, bekliyordu.Süper Lig açısından çok iyi oldu. Zamanlaması da çok iyi oldu. Göztepe ile kritik bir maça çıkacaktı Galatasaray. Şimdi 50 bin taraftar olacaktır o maçta. Galatasaray'ın ihtiyacı olan momentum buydu. Dursun Özbek bunu sağladı.Fatih Terim, Galatasaray'ın transferde eksikliklerini biliyordur. Bir iki transferle kadroya takviye yapıp, devre arasında Galatasaray'ın eksikliklerini giderecektir.Fatih Terim'in gerek TFF ile gerek milli takım ile yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde, oyuna kolay uyum sağlayacak notlarla dolu değil kendisi. Fatim Terim'in oyuncu idaresi konusunda eskide kalmıştır. Dursun Özbek'in de kulübü idare etmesi konusunda sıkıntıları var. Linç edilme ortamında Tudor'u çekip çıkaramadı.Dursun Özbek kendini rahatlatmak istedi ama yine de Galatasaray'ın sıkıntılı bir sürece girdiğini düşünüyorum.Fatih Terim müthiş bir Kupa Koleksiyoncusu. Galatasaray kadrosu hücumu seven, yerinde duramayan bir kadro var. Galatasaray sol kanatı hallettiği an, Fatih Terim'in kulübü çok iyi tanıması ve tribünlerin desteğiyle son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde yer alacaktırDursun Özbek yönetimi, elinde kartları çok iyi oynadı ve dağıttı. Artık diğer adayların hiçbir şansı kalmadı. Bu yönetim göreve devam edecektir.