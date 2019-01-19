Fatih Terim, Galatasaray Ankaragücü maçında cezalı mı? Fatih Terim'in cezası bitti mi?

Fatih Terim, Galatasaray'ın bugün oynayacağı Ankaragücü maçında cezalı mı? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Fatih Terim'in cezası bu maçla bitti mi? İşte tüm detaylar...

19 Ocak 2019 17:37
Fatih Terim, Galatasaray Ankaragücü maçında cezalı mı? Fatih Terim'in cezası bitti mi?
Fatih Terim, Ankaragücü maçında takımının başında yer alacak mı? Fenerbahçe derbisinden sonra lig maçlarında kulübede bulunamayan Fatih Terim'in cezası Ankaragücü maçında da devam edecek. Türkiye Kupası'nda ertelenen maç sebebiyle Ankaragücü maçında Fatih Terim cezalı olacak. İşte tüm detaylar...

FATİH TERİM, ANKARAGÜCÜ MAÇINDA CEZALI MI?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçıyla ligde son kez kulübede yer alamayacak.
Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, 8 resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı.

MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek tecrübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.

Fatih Terim, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe müsabakasında takımının başında görev yapabilecek.

Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise derbideki olaylar nedeniyle verilen 8 maçlık cezasını 17. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla doldurdu. Hasan Şaş, Terim'in yokluğunda müsabakada yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile yedek kulübesinde bulunabilecek.



GALATASARAY-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Süper Lig'de topladığı 29 puanla ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde averajla 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, 18. hafta maçında başkent temsilcisini konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Muslera
Mariano
Maicon
Marcao
Linnes
Fernando
Ndiaye
Belhanda
Feghouli
Onyekuru
Sinan

Ankaragücü

Korcan
Kenan
Alihan
Kone
Mehmet
Sedat
Faty
Thievy
Cerci
Kubilay
El Kabir

İki takım arasında sezonun ilk haftasında Ankara'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 96. randevuda

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 96. kez birbirlerine rakip olacak.
Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 60-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

- Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 46 kez karşılaştı, Galatasaray 35, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

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