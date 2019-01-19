Fatih Terim, Galatasaray Ankaragücü maçında cezalı mı? Fatih Terim'in cezası bitti mi?

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 96. randevuda



Galatasaray ile MKE Ankaragücü , Süper Lig'de yarın 96. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 60-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray'ın ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi.



Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.



- Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçlar



Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü 'ne büyük üstünlük kurdu.



İki takım şimdiye dek İstanbul'da 46 kez karşılaştı, Galatasaray 35, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı.



Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.



MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.



Galatasaray ile MKE, Süper Lig'de yarın 96. kez birbirlerine rakip olacak.

Fatih Terim, Ankaragücü maçında takımının başında yer alacak mı? Fenerbahçe derbisinden sonra lig maçlarında kulübede bulunamayan Fatih Terim'in cezası Ankaragücü maçında da devam edecek. Türkiye Kupası'nda ertelenen maç sebebiyle Ankaragücü maçında Fatih Terim cezalı olacak. İşte tüm detaylar...Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçıyla ligde son kez kulübede yer alamayacak.Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, 8 resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı.MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek tecrübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.Fatih Terim, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe müsabakasında takımının başında görev yapabilecek.Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise derbideki olaylar nedeniyle verilen 8 maçlık cezasını 17. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla doldurdu. Hasan Şaş, Terim'in yokluğunda müsabakada yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile yedek kulübesinde bulunabilecek., Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasındaile karşılaşacak.Süper Lig'de topladığı 29 puanla ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde averajla 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, 18. hafta maçında başkent temsilcisini konuk edecek.Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.MusleraMarianoMaiconMarcaoLinnesFernandoNdiayeBelhandaFeghouliOnyekuruSinanKorcanKenanAlihanKoneMehmetSedatFatyThievyCerciKubilayEl Kabirİki takım arasında sezonun ilk haftasında Ankara'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.