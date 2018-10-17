Scout ekibinden sürekli bilgi alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında yapılacak takviyeler için de bir toplantı gerçekleştirdi.UEFA ile yapılan anlaşma sonrasında ince eleyip sık dokuyan teknik heyet, devre arasında önce forvet transferini bitirmek istiyor. Ancak bunun için iki opsiyon var. Yüksek bonservis ile bir oyuncu satılması durumunda yönetim bonservis bedeli ile bir forvet transferi yapacak. Kimsenin gitmemesi durumunda ise bu kez kiralık olarak bir forvet transferi gerçekleştirilecek.Fatih Terim ve kurmayları da başta forvet transferi olmak üzere tüm isimleri masaya yatırırken imkan olması durumunda bir de stoper takviyesi için görüşmeler yapıldı