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Fatih Terim, forvet için tüm ekibi sahaya sürüyor!

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Necati Ateş, milli maçlarda santrforları tribünden takip edecekler.

Kaynak: Sabah
Fatih Terim, forvet için tüm ekibi sahaya sürüyor!
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10 Ekim 2018 02:57
Antalya'da Maicon ve Donk'u ileri koyarak galibiyete ulaşan Fatih Terim'in devre arasında önceliği forvet takviyesi...

Galatasaray Yardımcı Antrenörleri Levent Şahin, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile Florya'daki ekipte yer alan Necati Ateş'in milli arada golcü mesaisi yapacağı öğrenildi.

Yurt dışına milli maçları izlemeye gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı yetkililer, bizzat tribünden takip ederek uygun profilde ve uygun maliyette forvet bakacaklar.

12 yabancıya sahip Galatasaray devre arasında oyuncu satarsa hücum hattına bir değil iki takviye düşünüyor. Eren Derdiyok dışında alternatifi olmayan sarı-kırmızılı takımda son iki maçta Sinan Gümüş ileri uçta oynadı ve sadece bir gol atıldı.

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