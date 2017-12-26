  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..
  •  
    Olay açıklama! ''Eğer bu şampiyonluk giderse...''
  •  
    UEFA merakla beklenen o 50 ismi açıkladı! Liste!
  •  
    Terim Trabzon maçında bir sürpriz deneyebilir...
  •  
    Kartal, Negredo yerine eski golcüsünü alacak...

Fatih Terim: "Formayı benden isterse, veririm"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bucaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim: 'Formayı benden isterse, veririm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 22:53
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bucaspor'u 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Terim, "Bu tip maçlar, tehlikeli maçlardır. Muhakkak ki, güç farkı var. Bucaspor koşarak, mücadele ederek, bozarak, kendine avantaj sağlayan bir takım olacaktı ki, öyle oldu. En önemli şey, oyuncularımın ciddi olması. Maçın genelinde hakim oynamamız kadar doğal bir şey yok. 3 gol attıktan sonra 7-8 tane, veya 10'a yakın pozisyon bulmamız olumlu şeyler. Oyunu rakip alanda oynamamız, çok istediğim bir şey benim." sözlerini paylaştı.



"SELÇUK'U KAZANMAMIZ LAZIM"
"SİNAN FORMAYI İSTERSE, VERİRİM"
"YASİN'DEN ÇOK MEMNUNUM"

Selçuk İnan, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş için konuşan tecrübeli antrenör, "Bir sıkıntı olmasa, hiç oyuncu değiştirmeyecektim ki, net 90 dakika hepsini göreyim diye. Devre arası bazı kararlar vereceğiz, orada önemlidir. Son 4-5 seneye baktığımızda, Selçuk bu takımın şampiyonluklar kazanmasında önemli rol elde etmiş bir oyuncu. Yedek bırakabilirsiniz, ama yaptıklarını unutmamak lazım. Selçuk, kazanmamız gereken bir oyuncumuz, bize çok emeği geçmiştir. Selçuk'un attığı frikik golleri, Selçuk'un attırdığı goller... 7. sene belki de, Selçuk'u kazanmamız lazım. Sinan'a da söyledim, o formayı almak isterse, ben veririm ona, alternatif düşünmem. Yasin'den çok memnunum. 48 saat önce maç oynamış. Her maç, Galatasaray 28'inin nasıl yazılacağını bize gösterecek. Herkes, nerede nasıl şans bulursa, kullanmak zorunda. Burası Galatasaray kulübü, kolay gelinmiyor. O formanın hakkını vermek zorundasınız." diye konuştu.

"1-2 EKSİĞİMİZ VAR, HALLETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Transferle ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Eksiğimiz olan 1-2 yer, çok fazla isteğim yok zaten, halletmeye çalışacağız. Olmazsa da, içimizden halletmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim devre arasında hazırlık maçı oynayacaklarını söylerken, "Çok fazla değil ama, hazırlık maçı oynamak istiyorum. Antalya'da bu fırsatı bulabiliriz ve onu da kullanacağız." dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
2011 PASSAT DSG F1 OTOMATİK VİTES 1.4 TS
69.900 TL
Volkswagen Passat
2011 PASSAT DSG F1 OTOMATİK VİTES 1.4 TS
69.900 TL
Honda Civic
Honda Civic
24.950 TL
Opel Astra
SIFIR GİBİ OPEL ASTRA HB DİZEL 1.3 90 BE
44.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için