Yaptığı kadro tercihi ve değişikliklerle zaman zaman eleştiri alan tecrübeli teknik adam, eski günlerini hatırlattı ve üst sıralardan kopmayacağını Gaziantep maçındaki performansıyla gösterdi.



UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ve zorlu grupta lider kalarak büyük iş çıkaran sarı-kırmızılılar, ligde de yarışı son ana kadar götürmeye niyetli olduğunu gösteriyor.



Cim-Bom, gençlerle yola çıkıp kısa zamanda bu noktaya gelerek önemli bir mesafeye ulaşırken, sezon başında alınan radikal kararların önemi ortaya çıktı.



