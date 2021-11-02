Fatih Terim form tuttu

Ligde sezon başından bu yana, "akıllara gelmeyecek" puanlar kaybettiğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa'nın ardından lige de döndü.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim form tuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2021 08:12
Yaptığı kadro tercihi ve değişikliklerle zaman zaman eleştiri alan tecrübeli teknik adam, eski günlerini hatırlattı ve üst sıralardan kopmayacağını Gaziantep maçındaki performansıyla gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ve zorlu grupta lider kalarak büyük iş çıkaran sarı-kırmızılılar, ligde de yarışı son ana kadar götürmeye niyetli olduğunu gösteriyor.

Cim-Bom, gençlerle yola çıkıp kısa zamanda bu noktaya gelerek önemli bir mesafeye ulaşırken, sezon başında alınan radikal kararların önemi ortaya çıktı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.