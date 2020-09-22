Lig ve Avrupa'da 9 günde oynadığı 3 maçı da kazanan G.Saray'ın futbolu, taraftarını şimdiden şampiyonluk havasına soktu. Fatih Terim, Florya'da yaptığı hamlelerle sarı-kırmızılı takımın sezona fırtına gibi girmesini sağladı. İşte detaylar...



BOLU KAMPI İPTAL EDİLDİ

Geçen sezon Koronavirüs'ten olumsuz etkilenen kulüplerin başında gelen Galatasaray'da bu yüzden Bolu'da planlanan yeni sezon kampı iptal edildi ve bir ay boyunca Florya'dan çıkılmadı.



Terim'ib Florya kararı oyuncuları mutlu etti. Hazırlık sürecinde ailelerinden kopmayan sarı-kırmızılı takım, evtesis arasında mekik dokuyup yeni sezona tamamen konsantre oldu.



SCOTT PİRİ'NİN DOKUNUŞU

Yeni kondisyoner Scott Piri her oyuncuya ayrı program uyguladı ve sarı-kırmızılı takım fizik olarak toparlandı.



Falcao bir tane bile idman kaçırmadı. Diagne de forma rekabetine girince takımda gol sorunu kalmadı.



Florya'da Terim'in en büyük yardımcısı Arda Turan oldu. Saha dışında da liderlik görevini eksiksiz yapan Arda; Belhanda ve Feghouli'yi sürekli motive etti.



