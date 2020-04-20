Fatih Terim, Florya'da işbaşı yaptı!

Tamamen iyileşen tecrübeli hocanın cuma günü tesislere giderek yardımcılarıyla bir araya geldiği ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fatih Terim, Florya'da işbaşı yaptı!
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20 Nisan 2020 09:35
Koronavirüs hastalığını atlatan Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek yardımcılarıyla buluştu.

Tecrübeli çalıştırıcının 3 gün önce Florya'ya gittiği ve kalan sezonun planlamasını yapmaya başladığı ifade edildi. Takımın toplanacağı tarihin üzerinde durulduğu ve 3'erli veya 4'erli futbolcu gruplarıyla yapılacak çalışmalar hakkında konuşulduğu kaydedildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK DOĞRULADI

Abdurrahim Albayrak, "Yardımcılarla bir araya geldi. 'Ne zaman idmanlara başlarız' diye görüşüldü. Gelecekle ilgili konuları tartışıyoruz. Geliriniz olmayacak, gideriniz çok fazla olacak. Bunların hesabını, kitabını yapıyoruz" dedi.



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