Fatih Terim Florya'ya geri döndü: 'Haydi hayırlı olsun'

Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte yeniden Galatasaray'ın teknik direktörü olarak görevine başlayan Fatih Terim, Florya'da gerçekleştirilen idmanda yer aldı.



Florya çalışanlarıyla tek tek tokalaşan Fatih Terim, "İyiyiz. Çok iyiyiz Allah'a şükür. Hayırlı olsun hepimize." sözleriyle Florya'da yeşil çimlere ayak bastı.



Deneyimli teknik adam, tüm takım tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından tüm takımla kısa sohbet eden Terim, herkesle el sıkıştı.



Fatih Terim, sezon öncesi hazırlıklarını yürüten Selçuk İnan ve Necati Ateş ile çalışmalar hakkında da bilgi aldı.



ARDA TURAN SÜRPRİZİ



Fatih Terim'in ardından sözleşmesi sona eren Arda Turan da Galatasaray'ın idmanında yer aldı ancak çalışmalara katılmadı.



ÇARŞAMBA GÜNÜ SÖZLEŞME İMZALAYACAK



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile çarşamba günü 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



