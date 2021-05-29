Fatih Terim, Florya'da mesaide

31 Mayıs'ta Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek teknik direktör Fatih Terim, kontratının son günlerinde Florya'ya geldi.

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Fatih Terim, Florya'da mesaide
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29 Mayıs 2021 16:15
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile ipler tamamen koptuktan sonra Fatih Terim'in seçim döneminde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusuydu.

Fotomaç'tan Savaş Çorlu'nun haberine göre, İmparator, Bodrum'daki tatilini yarıda keserek dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Camia seçimlere odaklanmışken yeni sezon planlamasının aksamasını istemeyen deneyimli çalıştırıcı kolları sıvadı. Usta hocanın kontratı 31 Mayıs'ta sona eriyor.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz "Beni düşman gören biriyle yola devam etmem" demişti. Terim kontrat bitimi olan ay sonuna kadar çalışacak. 19 Haziran'a kadar ise takım hocasız kalacak.


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