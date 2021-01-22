Fatih Terim, Fenerbahçe'ye fark attı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Fenerbahçe'ye fark attı!
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22 Ocak 2021 10:41
Teknik direktör Fatih Terim, Denizlispor maçıyla birlikte Galatasaray'ın başında 380. lig maçına çıkarken 802 puan topladı.

Bir galibiyete daha erişen Terim'in görev süresi boyunca sarı-kırmızılılar, tüm rakiplerinden daha fazla puan topladı.

238 galibiyet, 88 beraberlik ve 54 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 798 kez sarstı.

Terim'in teknik direktörlüğünde Galatasaray, 802 puan toplayarak tüm rakiplerini geride bıraktı.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'den 29 fazla galibiyet alıp, 83 puan fazla topladı.



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