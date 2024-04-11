Fatih Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçı için sarı-lacivertlilere başarılar diledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
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11 Nisan 2024 16:26
Son güncelleme 11 Nisan 2024 16:36
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etmek için Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarını misafir etti.

Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü Terim, Türkiye'den gelen gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.

Fatih Terim, Olympiakos maçında Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



 
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