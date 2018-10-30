Fenerbahçe karşısında 27 derbi

Türk Telekom Stadı'nda bir kez kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 56. kez derbide görev yapacak.Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 55 müsabaka oynadı.Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 65 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 27 maç yaptı.Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 28 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fatih Terim yönetiminde çıktığı derbilerde bir kez mağlup oldu.Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılında hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Fatih Terim idaresinde 7 derbi oynadı.Bu müsabakaların 5'inden galibiyetle ayrılan Galatasaray, birinde berabere kaldı, birini ise kaybetti.Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Terim yönetimindeki tek yenilgisini 2011-2012 sezonunda uygulanan Spor Toto Süper Lig Süper Final Grubu'nda 2-1'lik skorla Fenerbahçe karşısında yaşadı.