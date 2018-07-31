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Fatih Terim, Feghouli ile görüştü! Nedeni...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hazırlık maçlarında isteneni veremeyen Cezayirli yıldızla görüştü ve "Senden daha fazla enerji istiyorum" dedi.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim, Feghouli ile görüştü! Nedeni...
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31 Temmuz 2018 11:02
Yeni sezon öncesi önemli hazırlık maçları oynayan Galatasaray'da kuşkusuz en büyük hayal kırıklıklarından birisi Sofiane Feghouli oldu...

Verdiği kilolarla dikkatleri çeken Cezayirli yıldız, buna karşın yine beklentileri karşılayamadı.

Fatih Terim'in dün Feghouli ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Senden sahada daha fazla enerji ve hırs bekliyorum. Çok yeteneklisin ve bu yeteneklerinde takıma katkı sağlamalısın" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Bu görüşme sonrasında Feghouli'nin performansında nasıl bir değişim olacağı merak konusu..



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