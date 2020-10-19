Fatih Terim faturayı kesti: Belhanda ve Feghouli

Milli ara öncesinde beklentilerin altında kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli'yi kulübeye gönderdi.

Haber; Sporx.com
Fatih Terim faturayı kesti: Belhanda ve Feghouli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2020 19:06
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçında dikkat çeken hamleler yaptı.

Deneyimli teknik adam, takımın vazgeçilmez ancak son dönemde eleştirilen isimlerinden Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi kulübeye gönderdi.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli iki oyuncusu, geçen sezonun 10. haftasındaki Rizespor maçından sonra ilk kez birlikte ilk 11'de yer almadı.

OMAR MİLLİ ARADAN SAKAT DÖNDÜ

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, sakatlığı nedeniyle mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Sol üst arka adalesinde ağrı şikayeti olan Omar'ın yerine Martin Linnes sağ beke geçti ve sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi de sol bekte formasını geri aldı.

EMRE AKBABA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın 24 Temmuz'da Antalyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Emre Akbaba da formasını geri aldı. 



 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için