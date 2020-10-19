Fatih Terim faturayı kesti: Belhanda ve Feghouli

OMAR MİLLİ ARADAN SAKAT DÖNDÜ

EMRE AKBABA GERİ DÖNDÜ

Teknik Direktörümaçında dikkat çeken hamleler yaptı.Deneyimli teknik adam, takımın vazgeçilmez ancak son dönemde eleştirilen isimlerinden Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi kulübeye gönderdi.Sarı-kırmızılıların tecrübeli iki oyuncusu, geçen sezonun 10. haftasındaki Rizespor maçından sonra ilk kez birlikte ilk 11'de yer almadı.Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, sakatlığı nedeniyle mücadelenin kadrosunda yer almadı.Sol üst arka adalesinde ağrı şikayeti olan Omar'ın yerine Martin Linnes sağ beke geçti ve sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi de sol bekte formasını geri aldı.Galatasaray'ın 24 Temmuz'da Antalyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Emre Akbaba da formasını geri aldı.