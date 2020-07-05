Fatih Terim faturayı kendisine kesti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim başarısızlığın faturasını kendisine kesti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fatih Terim faturayı kendisine kesti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2020 23:54
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın bu sezon başarısız bir sezon geçirdiğini ve bunun sebebinin ise kendisi olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın en fazla şampiyon olan kulüp olduğunu ifade eden Terim, "En fazla şampiyon olmuş, en fazla başarılı olmuş kulübün gerektiği zamanda da kayıpları aynı şekilde karşılaması gerekir" dedi.

Başarısızlık varsa, sebep olarak ne söyleyebilirsiniz?' sorusuna Fatih Terim: "Sebep A, benim. Sebep B, Fatih Terim" şeklinde cevap verdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için