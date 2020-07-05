Fatih Terim faturayı kendisine kesti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın bu sezon başarısız bir sezon geçirdiğini ve bunun sebebinin ise kendisi olduğunu dile getirdi.
Galatasaray'ın en fazla şampiyon olan kulüp olduğunu ifade eden Terim, "En fazla şampiyon olmuş, en fazla başarılı olmuş kulübün gerektiği zamanda da kayıpları aynı şekilde karşılaması gerekir" dedi.
Başarısızlık varsa, sebep olarak ne söyleyebilirsiniz?' sorusuna Fatih Terim: "Sebep A, benim. Sebep B, Fatih Terim" şeklinde cevap verdi.
Galatasaray'ın en fazla şampiyon olan kulüp olduğunu ifade eden Terim, "En fazla şampiyon olmuş, en fazla başarılı olmuş kulübün gerektiği zamanda da kayıpları aynı şekilde karşılaması gerekir" dedi.
Başarısızlık varsa, sebep olarak ne söyleyebilirsiniz?' sorusuna Fatih Terim: "Sebep A, benim. Sebep B, Fatih Terim" şeklinde cevap verdi.