Fatih Terim, Falcao'ya güveniyor

Galatasaray'da 8 haftalık final periyodunda sahne Radamel Falcao'nun olacak. Pandemi sürecinde Florya'daki hazırlıklarda formu ile dikkat çeken Kolombiyalı golcü takdir topladı.



Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, Falcao'nun antrenman performansından ve fiziksel olarak iyi durumda bulunmasından memnun kaldı. Yıldız futbolcunun bu durumu 8 haftalık zorlu fikstür öncesi herkesi umutlandırdı.



Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Kolombiyalı forvet, ligin ilk yarısında yaşadığı aşil tendonundaki problem nedeniyle uzun süre forma giyememiş ve istenen katkıyı sağlayamamıştı.



Ligin ikinci devresiyle beraber toparlanan tecrübeli forvet; Denizli, Konya, Fenerbahçe, Gençlerbirliği (2) ve Sivas maçlarında gol attı. Formunun zirvesinde iken lige 3 aylık ara verilmesinin Falcao'nun performansını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu. Kolombiyalı oyuncu ise antrenmanlarda "hazırım" mesajı vererek sarı-kırmızılı teknik heyeti rahatlattı.



Onyekuru, Feghouli, Belhanda ve Ömer ile Falcao'yu destekleyecek ve onu rahatlatacak olan Teknik Direktör Fatih Terim, hücum konusunda sıkıntı yaşamak istemiyor.



Sekidika ve Jimmy Durmaz evde kaldı



Cim-Bom, dün yaptığı antrenmanın ardından Rize'ye gitti. Koronavirüs salgını nedeniyle kongre üyeleri ve taraftarın alınmadığı uçakta oyuncuların sosyal mesafeye dikkat ederek oturması dikkatlerden kaçmadı. Uçakla Trabzon'a giden, buradan karayoluyla Rize'ye geçen sarı-kırmızılılarda, sakat olan Marcao'nun dışında yabancı kontenjanına takılan Jesse Sekidika'nın dışında Jimmy Durmaz da kadroda yer almadı.



