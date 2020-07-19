Fatih Terim: 'Falcao'dan faydalanamadık'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sezon başından bu yana toplam 20 maç kaçıran Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.Radamel Falcao'dan bu sezon faydalanamadıklarını ifade eden Terim, "Muhakkak ki Falcao gibi bir oyuncunun sürekli oynaması hepimizin isteğidir. Oynadığı zaman skor katkısı yapar. Maalesef sakatlıklar nedeniyle bu sene kendisinden faydalanamadık" dedi.Sezonun bitmesin ardından takımla ilgili raporunu yönetimle paylaşacağını dile getiren Terim, "Şimdi ligi bir bitirelim, ondan sonra gerekli, tüm takımla ilgili bilgileri yönetime vereceğiz. Ama dediğim gibi oynamasını çok isterdim. Bundan önceki arkadaşlarımızla nasıl konuştuysak, bu gibi sorunların olmaması için oturup konuşacağız" şeklinde konuştu.