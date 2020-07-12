Fatih Terim: 'Falcao ve Lemina büyük maçlarda oynasaydı'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon birçok maçı kaçıran Radamel Falcao ve son dönemde oynayamayan Mario Lemina için konuşurken, mesaj yolladı.



İki oyuncunun kalan 2 haftada oynamayacağını belirten Terim, önemli maçlarda oynayamadıklarını vurgularken, "Lemina ve Falcao'nun bundan sonra oynayacağını sanmıyorum, bir iddiamız olur mu, bakalım. Başka genç olsa, onlara da yer verebilirim tablo dediğim gibi olursa. Oynayacaklarını sanmıyorum, oynasalar da fizik olarak hazır olduklarını düşünmüyorum. Hasar tespitine bakacağız ama daha kritik maçlarda keşke hep beraber olabilseydik. Başakşehir, Trabzon, Alanya, Rize... Olamadık maalesef. Olanlar da o arkadaşların yokluğunu hissettirmemeliydi, büyük takım bu demekti. Büyük takım sahada bir şekilde kazanmayı bilmeliydi" dedi.



Radamel Falcao, Galatasaray'da bu sezon 41 maçın 19'unda sakatlığı nedeniyle oynayamadı.



