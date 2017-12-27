Göztepe maçıyla beraber mesaiye başlayan ve devre arasında kadroda eksik gördüğü yerlere gerekli takviyeleri yapmak isteyen Fatih Terim harekete geçti.Fatih Terim'in Antalyaspor'dan ayrılacak olan Eto'o'yu istediği öğrenildi.Kayserispor maçıyla beraber alışılagelmiş sistemi olan 4-4-2'yi kullanmak isteyen tecrübeli teknik adamın Eto'o'yu takımda görmek istediği belirtilirken, Kamerunlu yıldızın Fatih Terim'le çalışmak için bir hayli istekli olduğu öğrenildi.Ekonomik olarak bunalımda olan ve yıldız futbolcularını takımdan göndermek kararı alan Antalyaspor yönetimi Eto'o'nun transferine sıcak bakarken, Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Antalya'ya çıkarma yapacakları bildirildi.