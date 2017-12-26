'Fatih Terim etkisi gerçekten varmış...'

Sarı-kırmızılı kulüpte 4. Fatih Terim devri başlarken daha çok kısa bir süre olmasına rağmen oyuncular da deneyimli teknik adam ile çalışmanın artılarını görmeye başladı. Göztepe maçı öncesinde oyuncuları ile bir toplantı yapan ve orada isteklerini, beklentilerini ve hedeflerini anlatan Terim sonrasında ise çok az idman ile takımını sahaya sürdü.Göztepe maçının ilk yarısını 1-1 ile kapatan ancak ikinci yarıda galibiyeti alan oyuncular Terim'in maç içindeki etkisi ile de karşılaştı.Başta yabancı oyuncular olmak üzere kadrodaki oyuncuların büyük bölümü Fatih Terim ile ilk kez çalışırken deneyimli isimlerden dinlediklerinin gerçek olduğunu Göztepe maçının öncesi ve sonrası ile birebir de yaşadı.Maicon, maçın ardından "Devre arasında Fatih Terim'in sözleri etkili oldu" derken oyuncular kendi aralarında da Terim'e övgüler yağdırdı. Tudor'u asla kötülemeyen ve hakkını teslim eden oyuncular, Fatih Terim'e de taraftarın neden 'İmparator' dediğini gördüklerini söyledi. "Fatih Terim'in gelmesi ile birlikte havamız değişti. Terim etkisi gerçekten varmış" diyen oyuncuların sezonun ikinci yarısı için de umutları daha da arttı.Buca maçı öncesinde kadro da değişiyor... Noel nedeniyle yabancı oyuncuların bir bölümüne Göztepe maçı sonrasında izin verilmesi kararı alınırken Fatih Terim de bu kararı değiştirmedi. Göztepe maçında forma giyen oyuncuların büyük bölümü izine çıkarken teknik direktör Fatih Terim de yedek oyuncuları Buca maçında görüp kamp öncesinde son değerlendirmeyi yapmak istiyor.