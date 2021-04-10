Fatih Terim en çok kaybettiği sezonuna gidiyor!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor yenilgisi ile birlikte sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde 8. kez mağlubiyet yaşamış oldu.



Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca daha önce sadece geçen sezon 8 kez kaybetmişti. Fatih Terim kalan maçlarda bir kez kaybederse Galatasaray kariyerinin en çok mağlup olduğu sezonuna ulaşmış olacak.



Terim 31 maçlık dönemlerde ligde ilk kez 8 yenilgi aldı. Galatasaray son iki sezonda ise toplam 65 lig maçında 16 kez yenildi ve maçların %25'ini kaybetmiş oldu. Lig tarihinde de 8 ve üzerinde yenilgi alıp şampiyon olan takım olmadı



Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'ın lig performansı



Sezon Takım O G B Y



2020-2021 Galatasaray 31 19 4 8



2019-2020 Galatasaray 34 15 11 8



2018-2019 Galatasaray 34 20 9 5



2017-2018 Galatasaray 18 14 1 3



2013-2014 Galatasaray 5 2 3 0



2012-2013 Galatasaray 34 21 8 5



2011-2012 Galatasaray 40 25 11 4



2003-2004 Galatasaray 26 11 8 7



2002-2003 Galatasaray 34 24 5 5



1999-2000 Galatasaray 34 24 7 3



1998-1999 Galatasaray 34 23 9 2



1997-1998 Galatasaray 34 23 6 5



1996-1997 Galatasaray 34 25 7 2



Galatasaray'ın bu sezon kaybettiği maçlar



Kasımpaşa 1-0 Galatasaray



Galatasaray 1-2 Alanyaspor



Karagümrük 2-1 Galatasaray



Konyaspor 4-3 Galatasaray



Beşiktaş 2-0 Galatasaray



Ankaragücü 2-1 Galatasaray



Galatasaray 3-4 Ç. Rizespor



Hatayspor 3-0 Galatasaray



