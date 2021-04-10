Fatih Terim en çok kaybettiği sezonuna gidiyor!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor yenilgisi ile birlikte sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde 8. kez mağlubiyet yaşamış oldu.
Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca daha önce sadece geçen sezon 8 kez kaybetmişti. Fatih Terim kalan maçlarda bir kez kaybederse Galatasaray kariyerinin en çok mağlup olduğu sezonuna ulaşmış olacak.
Terim 31 maçlık dönemlerde ligde ilk kez 8 yenilgi aldı. Galatasaray son iki sezonda ise toplam 65 lig maçında 16 kez yenildi ve maçların %25'ini kaybetmiş oldu. Lig tarihinde de 8 ve üzerinde yenilgi alıp şampiyon olan takım olmadı
Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'ın lig performansı
Sezon Takım O G B Y
2020-2021 Galatasaray 31 19 4 8
2019-2020 Galatasaray 34 15 11 8
2018-2019 Galatasaray 34 20 9 5
2017-2018 Galatasaray 18 14 1 3
2013-2014 Galatasaray 5 2 3 0
2012-2013 Galatasaray 34 21 8 5
2011-2012 Galatasaray 40 25 11 4
2003-2004 Galatasaray 26 11 8 7
2002-2003 Galatasaray 34 24 5 5
1999-2000 Galatasaray 34 24 7 3
1998-1999 Galatasaray 34 23 9 2
1997-1998 Galatasaray 34 23 6 5
1996-1997 Galatasaray 34 25 7 2
Galatasaray'ın bu sezon kaybettiği maçlar
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Galatasaray 1-2 Alanyaspor
Karagümrük 2-1 Galatasaray
Konyaspor 4-3 Galatasaray
Beşiktaş 2-0 Galatasaray
Ankaragücü 2-1 Galatasaray
Galatasaray 3-4 Ç. Rizespor
Hatayspor 3-0 Galatasaray
Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca daha önce sadece geçen sezon 8 kez kaybetmişti. Fatih Terim kalan maçlarda bir kez kaybederse Galatasaray kariyerinin en çok mağlup olduğu sezonuna ulaşmış olacak.
Terim 31 maçlık dönemlerde ligde ilk kez 8 yenilgi aldı. Galatasaray son iki sezonda ise toplam 65 lig maçında 16 kez yenildi ve maçların %25'ini kaybetmiş oldu. Lig tarihinde de 8 ve üzerinde yenilgi alıp şampiyon olan takım olmadı
Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'ın lig performansı
Sezon Takım O G B Y
2020-2021 Galatasaray 31 19 4 8
2019-2020 Galatasaray 34 15 11 8
2018-2019 Galatasaray 34 20 9 5
2017-2018 Galatasaray 18 14 1 3
2013-2014 Galatasaray 5 2 3 0
2012-2013 Galatasaray 34 21 8 5
2011-2012 Galatasaray 40 25 11 4
2003-2004 Galatasaray 26 11 8 7
2002-2003 Galatasaray 34 24 5 5
1999-2000 Galatasaray 34 24 7 3
1998-1999 Galatasaray 34 23 9 2
1997-1998 Galatasaray 34 23 6 5
1996-1997 Galatasaray 34 25 7 2
Galatasaray'ın bu sezon kaybettiği maçlar
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Galatasaray 1-2 Alanyaspor
Karagümrük 2-1 Galatasaray
Konyaspor 4-3 Galatasaray
Beşiktaş 2-0 Galatasaray
Ankaragücü 2-1 Galatasaray
Galatasaray 3-4 Ç. Rizespor
Hatayspor 3-0 Galatasaray