Fatih Terim: "Emre'yi Lazio'ya mutlaka yetiştirin"

Galatasaray'da kulüp doktorlarıyla görüşen Fatih Terim, Emre Kılınç'ın mutlaka Lazio maçına yetiştirilmesini istedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Emre'yi Lazio'ya mutlaka yetiştirin'
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15 Eylül 2021 11:24
Galatasaray'da gözden çıkarıldığı düşünülürken, Trabzonspor maçında sürpriz bir şekilde ilk 11'de oyuna başlayan Emre Kılınç, sadece 45 dakikalık performansıyla başta hocası Fatih Terim olmak üzere herkesi mest etti.

Tecrübeli hoca, Emre'den artık düzenli olarak faydalanmak istiyor.

Aşil tendonundaki sorun nedeniyle devre arasında kenara alınan 27 yaşındaki oyuncunun tedavisi devam ediyor.

Kulüp doktorlarıyla görüşen Terim, Emre'nin mutlaka Lazio maçına yetiştirilmesini istedi.

Sarı-Kırmızılı oyuncunun gerekirse ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında dinlendirilmesi düşünülüyor.


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