Fatih Terim, Emin Bayram'a güveniyor!

Transferin son gününe stoper belirsizliği ile giren Galatasaray bunu sorun etmiyor. Bir gün içinde bu transferin gerçekleşmesi kolay görünmezken, bu konu mevcut futbolcularla giderilecek.Bir tarafta yabancı denklemi diğer tarafta ise FFP'den dolayı yaşanan zorluklar, sarı-kırmızılıların manevra alanını kısıtladı. Bu durum karşısında bile teknik direktör Fatih Terim'in stoper transferi için baskı yapmadığı ve bu konuda her türlü senaryoya kendisini hazırladığı öğrenildi.Deneyimli teknik adamın, transferin gerçekleşmemesi halinde bunu dert etmeyeceği ve 16 yaşındaki Emin Bayram'a şans vereceği öğrenildi. Emin Bayram'ı geçen sene Ozan Kabak'ta olduğu gibi genç yaşta takıma koymayı hedefleyen Terim'in, şartlara göre genç oyuncuya şans vermeyi planladığı bildirildi.Sarı-kırmızılılarda Emin Bayram dışında savunmadaki diğer bir alternatif ise Ahmet Çalık olacak. Cezalı Marcao'nun yokluğunda Konya'da şans bulan Ahmet Çalık, performansı ile teknik heyetin gözüne girmişti. Ahmet, sergilediği futbolla yüreklere su serpti.Böylece Galatasaray'da son dakika sürprizi olmaması halinde Donk ile Marcao'nun savunmadaki alternatifleri 16 yayındaki Emin Bayram ve Ahmet Çalık olacak.