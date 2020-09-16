Fatih Terim: 'Eksik sadece orta saha değil'

"YAPMIŞ OLMAK İÇİN YAPMAYIZ"

Hedefe uygun oyuncu aradıklarını kaydeden teknik adam, "Galatasaraylılar şunu bilmeli ki almış olmak için almak istemiyorum, yapmış olmak için yapmak istemiyorum artık. Kafamda bir takım oluşturduğumda onlara uygun oyuncularımız da var bizim tespit ettiğimiz. Hem takımın yaş ortalamasını indirecek, hem de Galatasaray'a değer kazandıracak oyuncu olursa alacağız. Olmazsa karalar bağlamayız." ifadelerini kullandı.



"SADECE ORTA SAHA OLMAYACAK"



Sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını da belirten Fatih Terim, "Eksik yerlerimiz şu anda sadece bahsi geçen o mevki de değildir. Zor sezonu karşılayabilecek bir takımı sayısal olarak, ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim. Bizi Avrupa'dan son birkaç senede ayıran en önemli özellik, ekonomik sorunlar. Şu anda herkesin sıkıntısı aynı. Parasal sıkıntıyı aşmadığımız sürece her takımın sorunu sürer." dedi.

Teknik Direktörü, Neftçi Bakü maçı öncesinde basın toplantısında konuştu ve transferle ilgili de önemli açıklamalar yaptı.Yazılan isimlerin çoğundan haberdar olmadığını kaydeden tecrübeli hoca, "21 takım olduk. Hazırlık maçları, eleme maçlarını sayarsak, yorucu bir sezon bekliyor bizi. Transfer konusunda bir şey olursa paylaşırız. Bakıyorum, birçok isim var, birçoğundan benim haberim yok. O yüzden öyle kolay transfer yapılamıyor ekonomik durumdan dolayı. En iyisi için uğraşıyoruz hep beraber. Umarım niyetimize uygun, hedefimize uygun bir şeyler yaparız." dedi.