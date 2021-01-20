Fatih Terim: "Eksiğimiz çok ama mazeretimiz yok"

Tam altı oyuncusunun sakat ve cezalı olmasını dert etmeyen Fatih Terim oyuncularını Erzurumspor'a motive etti.

Haber; Türkiye
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Fatih Terim: 'Eksiğimiz çok ama mazeretimiz yok'
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20 Ocak 2021 11:23
Ligde oynadığı son üç maçının ikisinden sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray zirveden uzak kaldı. Sarı kırmızılarda hedef; bugün karşılaşacakları Denizlispor karşısında alınacak galibiyetle yeni bir seri başlatarak yarıştan kopmamak. Ancak sakat ve cezalılardan dolayı Fatih Terim tam altı önemli isimden yararlanamayacak. Beşiktaş derbisinden üç gün sonra zorlu 90 dakikaya çıkacak olan Cimbom'da, Teknik Direktör Fatih Terim "Kaybedersek yarıştan koparız" uyarısı yaptı.

BABEL FORVETTE

Falcao ve Oğulcan sakat, Diagne ise kırmızı kart cezalısı olduğu için Fatih Hoca Ryan Babel'i forvette görevlendirecek. Ancak Hollandalı yıldızın da geçirdiği hastalık ve sakatlık sonrası tam hazır olmaması Terim'i düşündürüyor. Tecrübeli hoca bu yüzden kanat oyuncularından hücuma destek vermelerini istedi. Denizlispor'un alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğini hatırlatan Terim "Eksiğimiz çok ama mazeretimiz yok. Tam konsantrasyon istiyorum" dedi.





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