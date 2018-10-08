Fatih Terim ekmeğini taştan çıkartıyor

Antalya deplasmanında elinde gerçek bir santrfor olmadan maça çıkan ve yapılan ortalardan sonuç alınmayınca Maicon ve Donk'tan 'ikiz kule' yapıp forvete koyarak maçı çeviren Fatih Terim, bu sezon adeta şapkadan tavşan çıkartıyor. Örnekleri ile saymakla bitmiyor.Gomis gidince forvette bir tek Eren Derdiyok'u bu bölgeye monte etti. Nagatomo'yu dinlendirmek için ise Ömer Bayram'ı ustaca takıma monte ettiSavunmada sorun çıkınca genç Ozan'ı kazandı. Yunus Akgün de her an hazır kıta. Muslera'yı da yeniden eski günlerine döndürmeyi başardı. Terim için çaresizlik söz konusu bile değil...