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Fatih Terim ekmeğini taştan çıkartıyor

Fatih Terim, Gomis gidince Sinan'ı santrfor yaptı. Antalya'da Maicon ve Donk'tan forvet çıkarttı! Ozan , Ömer ve Yunus'u da ustaca takıma monte etti...

Kaynak: Takvim
Fatih Terim ekmeğini taştan çıkartıyor
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08 Ekim 2018 10:02
Antalya deplasmanında elinde gerçek bir santrfor olmadan maça çıkan ve yapılan ortalardan sonuç alınmayınca Maicon ve Donk'tan 'ikiz kule' yapıp forvete koyarak maçı çeviren Fatih Terim, bu sezon adeta şapkadan tavşan çıkartıyor. Örnekleri ile saymakla bitmiyor.

HER DERDE DEVA BULDU

Gomis gidince forvette bir tek Eren Derdiyok'u bu bölgeye monte etti. Nagatomo'yu dinlendirmek için ise Ömer Bayram'ı ustaca takıma monte etti

OZAN KABAK'A GÜVENDİ

Savunmada sorun çıkınca genç Ozan'ı kazandı. Yunus Akgün de her an hazır kıta. Muslera'yı da yeniden eski günlerine döndürmeyi başardı. Terim için çaresizlik söz konusu bile değil...

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