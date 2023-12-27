Fatih Terim'e Yunanistan'da tanıdık rakipler!

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim'i Yunanistan'da tanıdık rakipler bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'e Yunanistan'da tanıdık rakipler!
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27 Aralık 2023 15:21
Son güncelleme 27 Aralık 2023 15:23
Fatih Terim, Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

70 yaşındaki Fatih Terim'i Yunanistan'da tanıdık rakipler bekliyor. Bunlardan ilki Carlos Carvalhal. Beşiktaş ve Başakşehir'i çalıştıran Carlos Carvalhal, an itibarıyla Olympiakos'un teknik direktörü...

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, önümüzdeki 1 aylık süreçte lig ve kupada ezeli rakipleri Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya gelecek.

PAOK'UN BAŞINDA DA LUCESCU VAR

Bu arada Yunanistan Süper Lig'de lider konumda bulunan PAOK'un teknik direktörlüğünü ise Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan yapıyor. 2021 yılından beri PAOK'un başında olan Razvan Lucescu'nun kontratı sezon sonunda noktalanıyor.  

 

 

 

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