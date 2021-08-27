Fatih Terim'e Uruguay'dan misafir

Fatih Terim, Uruguay kulübü Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio ile Florya'da görüştü.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Fatih Terim'e Uruguay'dan misafir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2021 21:40
Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguay kulübü Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio'yu ağırladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyaretin ardından Terim ve Ruglio birbirlerine forma hediye etti.

Fatih Terim ile Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Ignacio Ruglio ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.