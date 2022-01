Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Beyaz TV'nin YouTube kanalına yaptığı açıklamada Fenerbahçe maçı ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Murat Sancak'ın açıklamaları...



"FATİH HOCA'DAN DAHA ADANALIYIM"



"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i severim ve başarılı bulurum. Ancak Adana'ya borçlu, daha önce de söylemiştim. Ben Siirtliyim o Adanalı ama benim yaptıklarımla onun yaptıklarını yan yana koyarsak ben daha Adanalıyım. Hiç kusura bakmasın Fatih Hoca'nın Adana'ya borcu var. Hani bu dilenmek de değil mesela bir futbolcuyu bizle beraber üç takım istiyorsa Adana Demirspor tercih edilebilir. Ama şu an Fatih Terim Türkiye'nin en iyi hocasıdır. Aldığı başarıdan daha iyisini birisi almadıkça en iyi teknik direktör."



"FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"



"Kimseden çekinmiyoruz. Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a nasıl oynadıysak aynı şekilde çıkacağız. Mario Balotelli, Kovid-19 nedeniyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak. Önemli bir futbolcumuz, ondan yoksun olarak Fenerbahçe karşısına çıkacağız. Balotelli bir dünya yıldızı fazla bir rahatsızlığı yok. İtalya'nın kuralları gereği belli bir süre karantinada kalması gerekiyor. Tekrar aramıza dönecek. Balotelli yok ama bir onun kadar da değerli birçok oyuncumuz var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Beşiktaş'a Trabzon'a, Galatasaray'a hangi amaç ile çıkıyorsak Fenerbahçe maçına da aynı şekilde yani galibiyet parolasıyla çıkacağız."



"İYİ BİR FENERBAHÇELİYDİM"



"Adanalı değilim, Siirtliyim ama iyi bir Adana Demirsporluyum. Adana Demirspor başkanı olmadan önce iyi bir Fenerbahçeli idim, kongre üyesiydim. Fenerbahçe maçlarını takip ederdim fakat Adana Demirspor başkanı olduktan sonra Adana Demirsporluyum. Başkanda Aziz Yıldırım'dı. Hatta bir ara yönetime girecek gibi de oldum. Ama girmedim nasip olmadı. Belki de kalsam Adana Demirspor'da olmasam yönetime de gelebilirdim. Fenerbahçe ile ilgili içimde bir şey yok. Tamamen yüzde yüzümü Adana Demirspor'a veriyorum artık. Fenerbahçe bir daha olmaz taraflara da geldiğimde söylemiştim. Hakkın rahmetine kavuşana kadar Adana Demirspor'dayım"



BALOTELLI VE YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI



"Mario Balotelli'ye deli diye hitap ediliyor ama ben hırslı olarak tabir ediyorum. En ufak bir terbiyesizliği olmadı. Yunus Yunus olduysa Vargas Vargas olduysa Balotelli sayesinde olmuştur. Yardımı da oluyor gençlere. Balotelli'nin iyi olması önemli değil tüm takımın iyi olması lazım. Bir kişiden oluşmuyor takım en çok gol atan 2 oyuncumuz daha var. Vargas ve Yunus onlara alan açanda Balotelli adam eksiltiyor. Yunus sezon sonu ne olacak bakacağız. Talep ederiz verirlerse anlaşırsak alırız. Yunus yine gelir, Adana Demirspor'u seviyor. Yunus 2 gol attı Galatasaray'a onun için bize vermezler diye düşünüyorum. Adana Demirspor'da kendini bulduğu bir gerçek. Böyle bir kadroda oynaması da Yunus için avantaj. Balotelli ile 3 yıllık sözleşmemiz var benim olmadığım bir ortamda şöyle söylemiş 'Başkan git demeden gitmem, gidersem de kulübe para kazandırmadan gitmem.' Galatasaray gündeme geliyor sosyal medyada her şey konuşuluyor kimsenin haberi yok ama."





İLGİLİ VİDEO