Fatih Terim: "Düşme, ölmezsen vermiyorlar"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Podolski'nin müdahalesine kırmızı kart verilmeyince tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim: 'Düşme, ölmezsen vermiyorlar'
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24 Nisan 2021 21:07
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Antalyaspor maçı sırasındaki tepkisi dikkat çekti.

Lukas Podolski'nin Şener Özbayraklı'ya müdahalesi sonrası Galatasaray cephesi kırmızı kart bekledi. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonda kırmızı kart kararı vermedi. VAR hakemi Zorbay Küçük'ten de bir uyarı gelmedi.

Şener Özbayraklı, yapılan kontrol sonrası ayağa kalktıktan sonra hakem Kalkavan'a, "Nasıl kırmızı kart değil hocam? Şimdi seni VAR'dan çağırmadılar mı?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Fatih Terim ise saha kenarına gelip Emre'ye, "Düşme, ölmezsen vermiyorlar zaten..." ifadelerini kullandı.

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