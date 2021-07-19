Fatih Terim, Dorukhan transferini veto etti!

Beşiktaş'a veda eden Dorukhan Toköz, Galatasaray'a önerildi ancak transferi Fatih Terim veto etti.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim, Dorukhan transferini veto etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2021 10:46
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz kendisine kulüp arıyor. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; siyah-beyazlıların yıllık 1 milyon 100 bin Euro'luk teklifini kabul etmeyen 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da istediği teklifleri alamadı.

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile yollarını ayırması da Dorukhan Toköz'ü olumsuz etkiledi. Belözoğlu Fenerbahçe'nin başında kalsaydı, milli futbolcuyu transfer edecekti. İkili geçen sezon bitmeden bir araya gelmiş ve anlaşmaya varmıştı.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Dorukhan Toköz son olarak Galatasaray'a önerildi. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, bonservisi elinde olmasına rağmen milli futbolcuyu veto etti. EURO 2020 sonrası A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş'ten de büyük eleştiri alan Dorukhan Toköz büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Milli futbolcunun Beşiktaş ile yeniden anlaşması gündemde.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.