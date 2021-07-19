Fatih Terim, Dorukhan transferini veto etti!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz kendisine kulüp arıyor. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; siyah-beyazlıların yıllık 1 milyon 100 bin Euro'luk teklifini kabul etmeyen 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da istediği teklifleri alamadı.



Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile yollarını ayırması da Dorukhan Toköz'ü olumsuz etkiledi. Belözoğlu Fenerbahçe'nin başında kalsaydı, milli futbolcuyu transfer edecekti. İkili geçen sezon bitmeden bir araya gelmiş ve anlaşmaya varmıştı.



GALATASARAY'A ÖNERİLDİ



Dorukhan Toköz son olarak Galatasaray'a önerildi. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, bonservisi elinde olmasına rağmen milli futbolcuyu veto etti. EURO 2020 sonrası A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş'ten de büyük eleştiri alan Dorukhan Toköz büyük hayal kırıklığı yaşıyor.



Milli futbolcunun Beşiktaş ile yeniden anlaşması gündemde.



