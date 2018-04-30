Fatih Terim: 'Donk'un bizimle kalmasını istiyorum'

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un gelecek sezon da takımda kalmasını istediğini ifade etti.Donk'un pozisyonundan memnun olduğunu vurgulayan Terim, "Donk her geçen gün daha da iyi oluyor, futbolculuğunun dışında bütün arkadaşlarının da çok sevdiği bir çocuk. Öyle bir yarışın içerisindeyiz ki, hangi futbolcu gelecek, gidecek bunlara bakacak durumda değiliz. Donk'un bize sormadan başka bir takıma gideceğini düşünmüyorum. Donk'u takımda istiyor muyuz? Evet. Takım içerisinde birkaç pozisyonda oynayabilen bir oyuncunun gitmesini istemiyorum tabii ki" dedi.