Fatih Terim döneminde 27 hafta sonra bir ilk

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındadeplasmanda'a mağlup olurken, sarı-kırmızılı takım bir ilk yaşadı.Galatasaray, geçen sezonun ortasında göreve gelen'in ardından ilk kez Süper Lig'de bir haftayı ilk iki sıra dışında tamamladı.Malatyaspor yenilgisinin ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de haftayı üçüncü sırada tamamladı.Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim döneminde geçen 28 haftanın 18'inde haftayı lider, 9'unda ikinci sırada, birinde de üçüncü sırada tamamlamış oldu.