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Fatih Terim, Diagne'den vazgeçmiyor

Fatih Terim'in Mbaye Diagne'de ısrarcı olacağı ve Senegalli forvetin ilk 11 çıkmaya devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Sabah
Fatih Terim, Diagne'den vazgeçmiyor
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20 Şubat 2019 08:55
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçını boş geçen golcüsü Mbaye Diagne'ye destek verdi.

Fatih Terim'in Diagne'de ısrarcı olacağı ve Senegalli forvetin ilk 11 çıkmaya devam edeceği öğrenildi.

Terapiye alınan Diagne, Florya dışında ise ailesiyle stres atıyor. Galatasaray'a 4 buçuk yıllık imza atan Senegalli oyuncu, pazartesi günü evi için kapsamlı bir alışveriş yaptı ve ailesiyle birlikte İstanbul'a kalıcı olarak yerleşmeye karar verdi.

KASIMPAŞA MAÇI SONRASI
FATİH TERİM'İN O SÖZLERİ;

Fatih Terim, Diagne'den memnun olduğunu söyledi. Oyuncunun çok koştuğuna dikkat çeken Terim, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diagne belki gol atmıyor ama oyun içerisinde rakip defansın tamamen ona konsantrasyon sağlaması, bizim geride koşan oyuncularımız için boş alan oluşturuyor."

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