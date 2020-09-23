Fatih Terim: 'Diagne ve Falcao çift forvet oynayabilir'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split maçı öncesinde açıklamalarda bulundu ve takımın golcüleri Mbaye Diagne ile Radamel Falcao'nun durumunu anlatırken, önümüzdeki günlerde çift forvet de oynayabileceğini söyledi.



İki oyuncunun da fizik olarak hazır olmadığını belirten Terim, "Falcao ve Diagne'nin gol atmasından mutluyum, takıma daha fazla ayak uydurdular, yalnız kalmıyorlar. İkisinden de memnunum. Diagne 10 aydır oynamıyor, geç de olsa daha da forma girecek. Keşke düşüncemdeki fizik kalitelerine gelseler de Falcao ve Diagne'yi aynı anda oynatsak. Bazen antrenmanlarda deniyoruz, Falcao ve Diagne zamanı geldiği zaman aynı anda oynayabilirler, biz ona göre çalışmamızı yaparız. Şu anda ikisi de iyi gidiyor, inşallah öyle de giderler" dedi.