GATTUSO: "GALATASARAY'A GİT!"

İŞTE PAZARLIKLAR'DA SON DURUM

Galatasaray'dateknik direktör Fatih Terim'in Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva için bizzat devreye girdiği öğrenildi.İtalyan ekibinin geçen sezon 38 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Silva ligde 24 maçta 2 golle beklentileri karşılayamasa da Avrupa'da çıktığı 14 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.Eren ve Gomis'in sakatlığı, geçen sezon Fransız golcünün yalnız kalması nedeniyle hücum hattına takviye isteyen Terim, hem Milan hem de Gennaro Gattuso ile olan iyi ilişkilerini kullanarak Silva'yı kiralamak istiyor.Milan Teknik Direktörü Gattuso'nun başka kulüplerin de ilgilendiği futbolcusuna sarı-kırmızılılara gitmesi tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.Gattuso'nun Portekizli forvete, "Milan'ın kapıları sana açık olacak. Bunun için oynaman ve kendini göstermen gerekiyor. Sana tavsiyem Galatasaray'a gitmen. Orada çok değerli ve seni geliştirecek bir teknik direktör var. Devamlı hücumu ve golü düşünen bir isim. Fatih Terim'in çalıştırdığı takıma git. Üstelik bu takım Şampiyonlar Ligi'nde ve burada atacağın goller, oynayacağın futbol sana tekrar hayal ettiğin dünyanın kapılarını açabilir" dediği bildirildi.Galatasaray yaklaşık 4 milyon euro yıllık ücreti bulunan futbolcunun maaşının yarısından biraz fazlasını verip kalan kısmını Milan'ın ödemesini istedi.İtalyanlar ise kiralama bedeli istemeyip yıllık ücretin tamamını sarı-kırmızılıların üstlenmesini teklif etti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.