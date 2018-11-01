Fatih Terim: 'Derbi bizim için fırsat'

Derbi maçlarında sadece fiziksel ortamın değil, moral motivasyonun da önemini bilen Teknik Direktör, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde takımı kenetledi.Üzerinde kara bulutlar dolaşan ve üst üste kötü sonuçlar alan Cim-Bom, yarınki karşılaşma öncesi birlik ve beraberlik yemeği yedi. Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle futbolcular, eş ve çocukları da bu etkinlikle yer aldı. Yemekte, Fatih Hoca'nın eşi Fulya Terim de yer aldı.Deneyimli hoca, böylece takımı stresten uzaklaştırmak ve zorlu periyota hazırlamak istedi. Büyük bir aile olduklarını belirten tecrübeli hoca, gelen kötü sonuçlar nedeniyle takımın özgüven sorunu yaşamamasını istedi. Sarı-kırmızılı teknik adam, oyuncularına, "Bize yakışmayan oyunlar oynadık. Aldığımız sonuçlarla da taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Fenerbahçe ile önemli maç oynayacağız. Bu yeni bir sayfa açmak için önemli bir fırsat" mesajını verdi.Oyuncular, kendi aralarında galibiyet için sözleşirken, yönetimi temsilen yemekte 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yer aldı. Florya'daki birlikteliğin bundan sonra da sergilenmesi kararı alırken, önümüzdeki süreçte de yine benzer organizasyonlar yapılacağı belirtildi.