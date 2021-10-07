Fatih Terim'den yönetime: 'Yeni Burak Yılmaz olur, tapusunu alalım'

Milli arada çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir yandan da devre arası için transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'da da forma giyen genç futbolcu için bonservisinin alınması yönünde görüş bildirdi. İşte tecrübeli çalıştırıcının transferini istediği o isim...



İLAÇ GİBİ ARA

Galatasaray'da milli ara bazı oyuncular için ilaç gibi gelecek. Sarı-kırmızılılarda Marsilya deplasmanında sol arka adalesinden yeniden sakatlanan Boey'un milli arada tedavisinin tamamlanacağı ve takımla çalışmalara başlamasının planlandığı belirtildi.



BARIŞ, ÜMİT MİLLİ TAKIM'A GİTTİ

Diğer taraftan Barış Alper Yılmaz için de milli aranın fırsat olduğu dile getirildi. Sakatlık sürecinin ardından Ümit Milli Takım'a giden Barış'ın burada toparlayacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan'ın ise tedavisi sürüyor.



BONSERVİSİNİN ALINMASINI İSTİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu "Yeni Burak Yılmaz" olarak görüyor. Terim bu nedenle ne pahasına olursa olsun genç forvetin bonservisinin alınmasını istiyor.



BURAK YILMAZ ÖRNEĞİ

Yönetime bu konuyla ilgili raporunu sunan tecrübeli hoca, Halil'in de Burak Yılmaz gibi uzun yıllar Türk Futbolu'na ve Milli Takım'a hizmet edeceğini belirterek, oyuncunun bonservisine sahip olmalarının önemine dikkat çekti.



G.SARAY'IN ÖNCELİĞİ BULUNUYOR

Sezon başında Halil Dervişoğlu'nu Premier Lig ekibi Brentford'tan kiralayan sarı-kırmızılılar, sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramamış ama "ön alım hakkı"nı yazdırmıştı. Bu nedenle Cim-Bom'un önceliği bulunuyor.



GÖRÜŞMELER DEVRE ARASINDA BAŞLAYACAK

Terim'in Halil Dervişoğlu ile ilgili raporundan sonra yönetimin, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda çalışmaları yeni sezona bırakmayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların kariyerini Galatasaray'da sürdürmek isteyen Halil'in bonservisini devre arasında almak için çalışmalara erken başlayacağı belirtildi.



6 MAÇ, 1 GOL

Galatasaray'ın sezon başında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu şu ana kadar 6 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. 21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist üretme başarısı gösterdi.



