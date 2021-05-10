Fatih Terim'den ustalara saygı kuşağı

"Yetenek maç kazandırır ama hem yetenek hem tecrübe şampiyon yapar" der futbol otoriteleri. Galatasaray bu sezon ligde şampiyon olur mu bilinmez ama dev derbiyi bu düşünceyle zafere çevirdi teknik direktör Fatih Terim… Galatasaray, lider Beşiktaş'ı evinde yenerek yarışı bırakmadığını gösterirken galibiyet tecrübeli hocanın hamleleriyle geldi. Fatih Hoca hafta boyunca öğrencilerine Kartal'ı ezberletirken, yaptığı dokunuşlar üç puanda etkili oldu. İşte Fatih Terim'in derbi satrancı…



Müthiş hamleler

Beşiktaş'ın en etkili oyuncusu olan Ghezzal'ı, Saracchi ve Gedson ile kilit altında tutan Cimbom, bu sayede rakibinin hücum etkisini kısıtladı. Ayrıca uzun toplarla siyah beyazlıların savunma dengesini bozdular, Babel'in golü de böyle geldi. Sürpriz bir on bir çıkaran Terim, bekleri hızlı isimlerle değiştirdi. Ayrıca son haftalarda forma bulan Kerem, Halil, Emre Kılınç gibi isimleri kulübeye çekip Babel, Falcao, Onyekuru ve Arda gibi ustaları sahaya sürerek derbide zafere uzandı.



