Fatih Terim'den UEFA'ya açıklama

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lazio ile liderlik mücadelesi çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA TV'ye konuştu.



Tecrübeli teknik adamın açıklaması şu şekilde;



"Kim kazanmak istemez, bir daha bir daha... Herkes ister. Hayatında kaybetmeyi kolay karşılayamayan bir hocayım, bir insanım, tabii ki isterim ama gerçeklerden de hiçbir zaman sapmam... Olabilecek şeyleri söylerim. İlk 16'ya kalmamız halinde, oradan sonra 8-4 nasıl oluyor buralardaki tecrübemizin biraz avantaj olacağını düşünüyorum. Hayal edeceksiniz ki olması için çok uğraşasınız..."





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