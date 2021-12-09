Fatih Terim'den UEFA'ya açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio öncesi UEFA'ya konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim'den UEFA'ya açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2021 15:31
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lazio ile liderlik mücadelesi çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA TV'ye konuştu.

Tecrübeli teknik adamın açıklaması şu şekilde;

"Kim kazanmak istemez, bir daha bir daha... Herkes ister. Hayatında kaybetmeyi kolay karşılayamayan bir hocayım, bir insanım, tabii ki isterim ama gerçeklerden de hiçbir zaman sapmam... Olabilecek şeyleri söylerim. İlk 16'ya kalmamız halinde, oradan sonra 8-4 nasıl oluyor buralardaki tecrübemizin biraz avantaj olacağını düşünüyorum. Hayal edeceksiniz ki olması için çok uğraşasınız..."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.