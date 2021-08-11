Fatih Terim'den UEFA Avrupa Ligi motivasyonu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, St. Johnstone maçı öncesi takımla konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den UEFA Avrupa Ligi motivasyonu
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11 Ağustos 2021 13:18
UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında yarın akşam St. Johnstone'a konuk olacak Galatasaray'da, zorlu mücadelenin hazırlıkları devam etti. Sarı-Kırmızılı kafile, St. Johnstone mücadelesi için bugün saat 08.25'te THY'nin özel uçuşuyla İskoçya'nın Edinburgh kentine gitti

Teknik patron Fatih Terim, dünkü antrenman öncesi takımdan beklentilerini aktarırken, "Tur atlamak için tempomuzu en az 75 dakika sürdürmeliyiz. Özellikle orta saha mutlaka bizim olmalı. Top bizde kalmalı. Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih hocanın, maça yönelik ilk 11'ini ise bu akşam İskoçya'da maçın oynanacağı statta deneyeceği ve oyuncularına henüz bilgi vermediği öğrenildi.


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