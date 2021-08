Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.



ŞU YANGINDAN KURTULALIM



Şu yangın belasından inşallah bir an evvel kurtuluruz. Ben çok iyi bir yeşilciyim. İnsanın canı, ciğeri yanıyor. Ailemle konuşuyorum, oradan o dumanları görmek acı verici. Kimsenin tadı yok. Umarım artık biter ve bir daha da yaşamayız. Allah yardımcımız olsun.



FALCAO VE FEGHOULI AÇIKLAMASI



Hem Falcao hem de Feghouli, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Umarım yakın zamanda taraflara yakışır bir çözüm bulunur ve konu halledilir.



MORUTAN'DAN BAŞKA TRANSFERLER ÖNEMLİ



Olimpiu Morutan yetenekli ve daha da iyi olabilir. Ancak ekonomik boyutuna bakıyoruz, o rakamları veremeyiz, başkan da 'Vermeyiz' dedi. Konu nereye gider bilmiyorum ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var.



OĞULCAN İŞİ TAM BİR KOMEDİ



Oğulcan Çağlayan için kulübümüz gerekli görüşmeleri yapıyor. Başkan yardımcımız Rezan Epözdemir'i izledim. kararın detayları hakkında doyurucu bilgiler verdi. İşin teknik tarafında kalmak istiyorum. UEFA lisans veriyor, TFF lisans vermiyor. Avrupa kupasında oynadı. Böyle bir komik durum. Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz ama mantığa uymuyor. Sezon başı beyaz sayfada ve kendi alanımda kalmak istiyorum.



BERKAN, TAYLAN, KEREM OYNAYACAK



Taylan Antalyalı'nın eski fiziğine döndüğünü gördük. Kendisi özel çalışıyordu, bir haftadır da antrenmandaydı. St. Johnstone maçında oynayacak. Son 7 günde 4 maç oynayacağız. Bu tablo oldukça ağır. Üç deplasman üst üste oynayacağız. Her oyuncuya ihtiyacım var. Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçında oynayacak. Çok yorulacak, ona çok iş düşecek. Oynamayı çok istemeli. Ona çok güveniyoruz, kıymetlilerimizden bir tanesi.



CICALDAU'NUN ELEMELERDE OYNAMAMASI...



Cicaldau'yla uzun vadeli bir anlaşma yaptığımız için, burada oynayıp oynayamayacağı bir Avrupa eleme maçını açıkçası çok önemsemedik. Gruplarda da oynayacak. İnşallah gruplara kalmak en büyük niyetimiz. Cicaldau umarım o kadar güzel işler yapar ki, oynayamadığı bu iki maçı düşünmeyiz.



ST. JOHNSTONE'A SAYGIMIZ VAR



Evet rakibimiz liginde bir maç yaptı. Analiz ekibimiz detaylı incelemelerini aktardı. Biz bütün ciddiyetimizle iki maça çıkıp bu turu geçip guruplara kalmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Oyuncularımıza verebileceğimiz tüm bilgileri verdik. Her rakibimize saygı duyuyoruz, İskoç ekipleri de bu tarihlerde endişeli günler yaratmıştır Türk takımlarına. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz.



MUTLUYUM ÇÜNKÜ...



UEFA cezası kalktı, belki ondan mutluyum. Yanlış anlamayın! Mutlu olduğumu ve mutsuz olduğumu saklayamıyorum. İnsanlar zaman zaman yükselir, zaman zaman başka şekil davranır. Ben de böyle bir insanım. Dışarıya iyi olduğum fikrini verirsem, mutlu olurum. Allah'a şükür çok iyiyim. Her geçen gün daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Mutluyum ve mutlu insanların performansı daha mükemmel olur. Buna herhangi bir şeye bağlamıyorum, herkes istediği yorumu yapabilir. Benim planlı bir hareketim yok. Evde de böyleyim, antrenmanda da böyleyim. Kızdığım zaman da belli ediyorum.